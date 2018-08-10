У крупных предприятий собираются забрать сверхдоходы, промышленники «делиться» не хотят

Нехватку средств на выполнение майских указов президента можно компенсировать, изъяв часть доходов у промышленных предприятий. Соответствующее предложение помощник президента Андрей Белоусов направил Владимиру Путину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в число тех, кого собираются обязать делиться, попали металлурги, производители удобрений и «Сибур». Цена вопроса – 513,7 млрд рублей.

По словам Белоусова, в 2017 году рыночная конъюнктура позволила металлургическим и химическим компаниям получить от экспорта более 1,5 трлн рублей доналоговой прибыли (EBITDA).

Белоусов сослался на то, что изъятие сверхдоходов, образовавшихся благодаря рыночной конъюнктуре и не зависящих от действий руководства компаний, не только в нефтегазовой, но и других отраслях является мировой практикой.

И, с учетом того, что налоговая нагрузка металлургической и химической сферах в 4 раза ниже, чем в нефтегазовой промышленности (7% против 28%), предложил не трогать газовиков и нефтяников, а «потрясти» 14 крупных производителей металла и другой продукции.

Больше всего планируется изъять у «Норникеля» – более 114 млрд рублей, самый скромный взнос выпал «Евразу» – 5,5 млрд.

Наблюдатели обратили внимание, что в списке «делящихся» нет РМК, телеграмм-эксперты объяснили это тем, что РМК курирует Игорь Сечин, чья «Роснефть» также избежала «налога на

сверхприбыль»: в совет директоров медной компании входит зять главы «Росфнефти» Тимербулат Каримов.

Фото: telegram-канал «Незыгарь»

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал предложение Белоусова:

«9 февраля 2018 года на Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что налоговая система должна быть не только стабильной, но и эффективной с точки зрения работы бизнеса.

Спустя полгода Правительству предложено рассмотреть механизм изъятия свыше полтриллиона рублей ежегодно у наиболее эффективных и инвестиционно-активных предприятий. Инициатива не способствует повышению конкурентоспособности экономики страны и приведет к массовому уходу инвесторов с российского рынка, – говорится в официальном заявлении РСПП. – Меры по государственному регулированию доходов промышленников ликвидируют стимулы для развития производства, повышения производительности труда и общей эффективности компаний. Кроме того, имеется ряд вопросов к методике расчета объема изымаемых средств и входных данных, на которых был сделан расчет.

По мнению Союза, некорректно сопоставлять доходы и платежи обрабатывающих и добывающих отраслей. Процесс производства в обрабатывающих отраслях, например, в химической или нефтехимической отраслях насчитывает 5 и более технологических переделов, увеличивая стоимость от сырья до готовой продукции в несколько раз. В расчете налоговой нагрузки необходимо исключить результаты деятельности зарубежных активов, а также учитывать неналоговые платежи, социальные отчисления, НДФЛ, применяемые к так называемым «сверхдоходам».

Данные большинства компаний списка не совпадают с их финансовой отчетностью. Новелла несет в себе негативный сигнал всем участникам экономической деятельности в стране. Девальвация, как причина образования сверхдоходов, имела ограниченный во времени эффект и приходилась на период слабого рынка. И те результаты, за которые теперь накажут наиболее успешных, достигнуты отнюдь не подарками от рынка, а системной работой этих компаний».

Между тем, по данным инсайдеров, предложение Белоусова уже одобрено, но, по словам самого автора инициативы, «сложившаяся налоговая система не создает условий для дополнительных изъятий сверхдоходов». Поэтому соответствующим министерствам дано поручение в течение недели разработать необходимый механизм.

Москва, Игорь Юров

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