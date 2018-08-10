Путин согласен: олигархи заплатят

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу своего помощника Андрея Белоусова, но согласие на изъятие сверходов у промышленников не давал. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уже сообщал «Новый День», Белоусов предложил изъять 513 млрд рублей у предприятий, получивших по итогам 2017 года сверхприбыли. В список вошли ведущие металлургические предприятия России и ряд представителей химической отрасли.

«Письмо, действительно, такое было, оно было с грифом «для служебного пользования», – заявил Песков. – Действительно, была высказана экспертная точка зрения. И действительно, на нем стоит резолюция президента «согласен». В этом плане все сообщения абсолютно верны».

Президент РФ Владимир Путин не принимал решений, связанных с увеличением нагрузки на металлургический, горнодобывающий, химический и нефтехимический сектора, а поручил проработать этот вопрос в правительстве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул: Путин не принимал решений об увеличении нагрузки на перечисленные в списке предприятия.

«Здесь очень важно отметить, на что согласился президент. Президент согласился на то, что эта тема будет проработана правительством РФ и будут представлены соответствующие предложения с учетом необходимости сохранения инвестиционных возможностей указанных компаний».

По словам Пескова, кабинет министров уже просчитывает варианты.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 10.08.18

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