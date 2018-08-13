Разоряющий мыслью: от идеи помощника Путина российские олигархи уже потеряли миллиарды

Российский союз промышленников и предпринимателей пожаловался Путину на его же помощника.

Как уже сообщал «Новый День», помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил изъять 513 млрд рублей у предприятий, получивших по итогам 2017 года сверхприбыли. В список вошли ведущие металлургические предприятия России и ряд представителей химической отрасли. Путин на письме Белоусова поставил резолюцию «Согласен». Однако в РСПП идею раскритиковали, заявив, что подобный шаг может привести к «разовому» снижению капитализации российского фондового рынка на 3 трлн рублей.

Попавшие в список компании рискуют потерять конкурентоспособность на глобальном рынке, кроме того, многие из упомянутых компаний являются бюджетообразующими. Это создает риски значительного сокращения социальных программ, что будет особенно чувствительно для моногородов, говорится в письме РСПП.

Между тем, сразу после того, как предложение Белоусова было озвучено, российские миллиардеры, по данным Bloomberg , уже потеряли болеe 3 млрд долларов.

Наибольшие убытки понес владелец «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) Владимир Лисин: акции НЛМК подешевели на 5,4%, а состояние Лисина сократилось на 832 миллиона долларов или на 4%.

Владелец «Магнитогорского металлургического комбината» Виктор Рашников потерял 446 млн долларов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов – 444 млн, Совладелец Evraz Роман Абрамович – 381 млн, совладелец «Норникеля» Владимир Потанин – 290 млн.

Замыкают десятку самых пострадавших Геннадий Тимченко (Сибур) – 55 млн долларов и Андрей Гурьев (ФосАгро) – минус 37 млн.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 13.08.18

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