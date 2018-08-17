Предупреждение о дефолтах в России подействовало: кабмин против «раскулачивания» крупных предприятий

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) сегодня вновь выступил против инициативы помощника президента РФ Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у горно-металлургических и химических компаний. Свою позицию по поводу этой идеи позже обозначило правительство России – кабмин против.

По мнению РСПП, реализация предложения приведет к дефолту ряда компаний, замедлит рост ВВП и сделает невозможной исполнение нового майского указа президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал «Новый День», ранее Белоусов в письме главе государства предложил изъять 513 млрд рублей у предприятий, получивших по итогам 2017 года сверхприбыли. В список вошли ведущие металлургические предприятия России и ряд представителей химической отрасли. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что позиция Владимира Путина по данной идее будет сформулирована после рассмотрения предложения в кабмине. Ранее представитель Кремля заявил, что Путин одобрил инициативу Белоусова, но согласие на изъятие сверходов у промышленников не давал. Также сообщалось, что инициативу Белоусова не поддержали в Минпромторге, Минэкономики и Минприроды.

В РСПП идею помощника президента сочли избирательной, недостаточно проработанной и слабо аргументируемой, а также нарушающей «основные принципы налоговой системы и предпринимательской деятельности». В объединении предупредили, что «компании столкнутся с общим кризисом кредитоспособности и платежеспособности» и будут вынуждены сокращать инвестиционные и социальные программы, а также отказываться от повышения эффективности и производительности. Более того, заявили в РСПП, «реализация инициативы приведет к дефолту ряда компаний».

«Все это окажет негативный эффект на конкурентоспособность и лидирующие позиции российских предприятий на мировом рынке, сопровождаемый отрицательным мультипликативным эффектом на смежные отрасли», – указывается в заявлении. В конечном итоге это «приведет к сокращению налоговой базы и снижению темпов роста ВВП», – отметили в РСПП, предупредив, что предлагаемая идея приведет к «невозможности исполнения майского указа президента РФ в части прорывного развития отраслей и наращивания экспорта несырьевых товаров».

Пресс-секретарь главы Минфина Антона Силуанова Андрей Лавров, в свою очередь, сегодня заявил, что правительство «считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли». Чиновник в комментарии РИА «Новости» отметил, что все решения по донастройке налоговой системы РФ уже приняты, а «дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается».

По данным СМИ, 24 августа в РСПП пройдет совещание с участием главы Минфина Антона Силуанова, помощника президента Андрея Белоусова и представителей компаний из его списка. Напомним, в перечень предприятий, у которых собираются забрать сверхдоходы попали Евраз, НЛМК, «Северсталь», ММК, «Мечел», «Металлоинвест», Норникель», «Алроса», «Сибур», «Уралкалий», «Фосагро» и др. Примечательно, в списке отсутствует РМК, наблюдатели объяснили это тем, что РМК курирует Игорь Сечин, чья «Роснефть» также избежала «налога на сверхприбыль»: в совет директоров медной компании входит зять главы «Росфнефти» Тимербулат Каримов.

По оценке Bloomberg, сразу после озвучивания предложения Белоусова в СМИ российские миллиардеры потеряли болеe 3 млрд долларов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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