Мантуров подверг критике идею помощника Путина забрать более 500 млрд у промышленников

Минпромторг России счел неоправданной инициативу помощника президента РФ Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у горно-металлургических и химических компаний. Об этом заявил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров в кулуарах форума «Армия-2018».

По его словам, после проведенных совещаний с данными предприятиями и анализа их отчетности и финансового положения «мы с коллегами из других ведомств пришли к общему мнению, что на сегодняшний день такое решение (изъятие сверхприбыли – прим. ред.) нецелесообразно». Министр объяснил позицию правительственных чиновников тем, что в предложении «не учтены параметры, связанные с закредитованностью предприятий под инвестиционные в том числе проекты, которые реализуются».

Мантуров отметил, что озвученная идея сначала казалась реальной, однако после пересчетов и учета всех параметров, был сделан вывод, что повышать налоговую нагрузку на промышленников неправильно.

Как сообщал «Новый День», ранее Белоусов в письме президенту России Владимиру Путину предложил изъять 513 млрд рублей у предприятий, получивших по итогам 2017 года сверхприбыли. В список вошли ведущие металлургические предприятия России и ряд представителей химической отрасли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, Путин одобрил инициативу Белоусова, но согласие на изъятие сверходов у промышленников не давал. Позже представитель Кремля заявил, что позиция главы государства по данной идее будет сформулирована после рассмотрения предложения в кабмине. Против повышения налоговой нагрузки на крупные предприятия выступил Российский союз промышленников и предпринимателей. По мнению РСПП, реализация предложения приведет к дефолту ряда компаний, замедлит рост ВВП и сделает невозможной исполнение нового майского указа президента РФ Владимира Путина.

Позднее свою позицию по поводу этой идеи позже обозначило правительство России – кабмин выступил против. Пресс-секретарь главы Минфина Антона Силуанова Андрей Лавров заявлял, что кабмин «считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли». Чиновник отметил, что все решения по донастройке налоговой системы РФ уже приняты, а «дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается» (цитата по РИА «Новости»).

24 августа в РСПП пройдет совещание с участием главы Минфина Антона Силуанова, помощника президента Андрея Белоусова, заместителей Дениса Мантурова и представителей компаний из его списка. Отметим, что в перечень предприятий, у которых собираются забрать сверхдоходы попали Евраз, НЛМК, «Северсталь», ММК, «Мечел», «Металлоинвест», Норникель», «Алроса», «Сибур», «Уралкалий», «Фосагро» и др. Примечательно, в списке отсутствует РМК, наблюдатели объяснили это тем, что РМК курирует Игорь Сечин, чья «Роснефть» также избежала «налога на сверхприбыль»: в совет директоров медной компании входит зять главы «Росфнефти» Тимербулат Каримов.

По оценке Bloomberg, сразу после озвучивания предложения Белоусова в СМИ российские миллиардеры потеряли болеe 3 млрд долларов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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