ФАС завела дела против крупнейших металлургических компаний за сговор по завышению цен

В отношении компаний «Северсталь», «ММК» и НЛМК возбуждены дела о поддержании монопольно высоких цен на горячекатаный прокат. Такое решение было принято после проверки, которую провела Федеральная антимонопольная служба (ФАС России).

«В связи с поступившими заявлениями о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат ФАС России провела анализ и пришла к выводу, что в действиях ПАО «Северсталь» и ПАО «ММК» и ПАО «НЛМК» содержатся признаки установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат», – сообщает ведомство.

По данным ФАС, цена на прокат росла более быстрыми темпами, чем стоимость сырья для его производства. «Спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50% за I полугодие 2021 года», – пояснили в ФАС.

По результатам проверки, ФАС возбудил дела против каждой компании в отдельности, так как они являются конкурентами на рынке горячекатаного проката. «Такое рассмотрение позволит избежать доступ компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий», – пояснили в ведомстве, заключив, что «в случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы».

Москва, Мария Соколова

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