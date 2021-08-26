ФАС нагрянула к производителям арматуры из-за высоких цен на продукцию

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала антикартельные проверки крупнейших производителей арматуры. Ведомство выясняет, не было ли ценового сговора между участниками рынка, который привел к росту отпускных цен на арматуру.

Специалисты ФАС пришли с внеплановыми проверками на Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), а также в компании «Новосталь-М», «Тулачермет-Сталь» и УК «Промышленно-металлургический холдинг».

Ранее антимонопольщики провели ценовой мониторинг и установили, что цены на арматуру в России продолжили рост, тогда как на внешнем рынке наблюдалась тенденция к снижению стоимости этого товара.

По данным ведомства, цены на арматуру в России в 2021 году выросли по сравнению с предыдущим годом более чем на 50%. Металлурги указывали одной из причин роста цен на продукцию увеличение индикаторов цен на зарубежных рынках. Вместе с тем, как отмечает ФАС, ведомство выявило рост цен на внутреннем рынке и во время снижения внешних индикаторов.

«По итогам анализа имеющейся в распоряжении ведомства информации, установлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о наличии в действиях крупнейших производителей арматуры признаков заключения и реализации ценового сговора, направленного на повышение и поддержание отпускных цен на арматуру», – говорится в сообщении ФАС.

В ходе проверок ФАС России оценить ценообразование на арматуру у производителей, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен.

В случае выявления нарушения запретов, установленных законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, добавили в ФАС.

Как сообщал «Новый День», в апреле антимонопольная служба по итогам антикартельной проверки возбудила в отношении «Северстали», Магнитогорского металлургического комбината и НЛМК дела о поддержании монопольно высоких цен на горячекатаный прокат.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.08.21

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