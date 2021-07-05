Интернет-рынок в РФ превысил 3 трлн рублей в 2020 году

Объем интернет-торговли в России в 2020 году вырос до 3,2 трлн рублей. Цифровизацию бизнеса подстегнули пандемия и локдаун, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

На фоне карантинных мер в стране произошла смена технологического уклада. Первой на изменения отреагировала онлайн-торговля, но на очереди перемены в сфере производства, уверен глава кабмина.

«Бурный всплеск произошел в сегменте интернет-торговли, которая в прошлом году выросла почти на 60%... В ближайшие годы необходимо сделать решающий шаг к полной автоматизации технологических процессов и производства, логистики, управленческих решений», – сказал Мишустин на международной промышленной выставке «Иннопром» (цитата по ТАСС).

Цифровизацию прошли многие сектора экономики, в том числе банковский. Многие услуги были переведены в цифровой формат, чтобы минимизировать контакты между людьми. С той же целью 45% предприятий опробовали удаленную форму работы, а специалисты запустили информационные платформы, напрямую связавшие производителей и потребителей.

Напомним, в онлайн перешли даже несетевые аптеки, которым с 1 сентября 2021 года разрешили дистанционно продавать безрецептурные препараты. Им не придется даже создавать собственные сайты, достаточно воспользоваться услугами маркетплейсов.

Екатеринбург, Наталья Рязанова

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