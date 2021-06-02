Правительство РФ разрешило несетевым аптекам дистанционную торговлю

Несетевые аптеки с 1 сентября смогут дистанционно продавать безрецептурные препараты. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новый порядок онлайн-продажи и доставки медикаментов, отпускаемых без рецепта.

«Исключается требование к организациям иметь не менее 10 аптек на территории России и собственный сайт в интернете», – сообщили в пресс-службе кабмина.

Теперь аптеки смогут торговать лекарствами на маркетплейсах. Цены на сайтах не должны быть выше цен, установленных в самой аптеке. И вся ответственность за качество медикаментов и условия хранения останется на аптеках, не важно, купили препарат с прилавка или он был доставлен курьером при покупке через сайт.

Накануне Росздравнадзор разрешил «Почте России» доставлять безрецептурные лекарства клиентам Почта-маркета, интернет-аптек и других маркетплейсов. Покупатели смогут рассчитываться на месте, а курьеры получат термоконтейнеры для препаратов с особым температурным режимом.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.06.21

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