«Почта России» будет дистанционно продавать лекарства

Росздравнадзор разрешил «Почте России» доставлять безрецептурные лекарства клиентам Почта-маркета, интернет-аптек и других маркетплейсов. Покупатели смогут рассчитываться на месте, а курьеры получат термоконтейнеры.

«Почта России» получает возможность доставлять лекарства по всей России в более чем 11 200 населенных пунктов. У нас уже более 600 партнеров в фарминдустрии, и мы ожидаем, что это число будет стремительно расти», – пояснил заместитель гендиректора по электронной коммерции АО «Почта России» Алексей Скатин.

Компания наймет фармацевтов и поставить холодильники для препаратов в логистическом центре во Внуково.

«Почта России» уже открыла аптечные пункты в 11 отделениях Москвы, Самарской и Ульяновской областей, Башкортостана и Чувашии. Компания тестирует доставку препаратов в аптеки 38 регионов и экспресс-доставку из аптек – клиентам. А в некоторых регионах почтальоны опрашивают россиян на предмет раннего выявления онкологии.

Как сообщал «Новый День», компания готовит проект по продаже российского вина онлайн напрямую от производителей к покупателям. Пилотная версия проекта стартует в Подмосковье и Мордовии уже с июня 2021 года с участием 25 самых крупных виноделен России.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 01.06.21

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