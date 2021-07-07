МРОТ в 2022 году увеличится до 13 617 рублей

Министерство труда предложило увеличить минимальный размер оплаты труда до 13 617 рублей в 2022 году. Законопроект опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«Размер МРОТ на будущий год увеличится по сравнению с 2021 годом на 6,4% до 13 617 рублей. Минимальный размер оплаты труда составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом», – пояснили в Минтруде.

По данным Росстата, в 2020 году медианная зарплата в России составляла 32 422 рубля.

Напомним, утвержденный 1 июля прожиточный минимум на 2022 год составил 1950 рублей. Для трудоспособного населения эта сумма побольше – 13 026 рублей.

На 2021 год МРОТ в России установлен в размере 12 792 рублей. Рост по сравнению с 2020 годом составил 5,5%. Среднедушевой доход составил 11 653 рубля.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.07.21

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