Производство лекарств в России упало на 10% за год

За первые пять месяцев года в России произведено на 9,2% меньше лекарственных средств, чем за тот же период 2020 года. Но суммы продаж у фармкомпаний выросли на 25,9%, следует из данных аналитической компании RNC Pharma.

С января по май 2021 года производители отгрузили 1,7 млрд упаковок лекарств. В этом количестве только на вакцину «Спутник V» приходится 53,4 млн комплектов (каждый из двух компонентов). Это худший показатель фармпроизводства с 2018-го, когда было выпущено 1,6 млрд упаковок лекарств.

В денежном выражении фармкомпании отгрузили препаратов на 239,1 млрд рублей за пять месяцев 2021 года, и с 2014 года это максимальная сумма. По сравнению с прошлым годом она выросла на 25,9%.

Спад производства коснулся в основном безрецептурных препаратов. Аналитики увидели причину в снижении доходов россиян, которые покупают все меньше товаров, не относящихся к предметам первой необходимости.

Изменилась и модель потребления: граждане почти перестали покупать совсем дешевые препараты и стараются выбирать современные лекарства, хотя они и стоят дороже. В ценовом секторе лекарств от 300 до 400 рублей за упаковку продаже выросли на 27%.

Многие компании стали выпускать больше препаратов, которые востребованы при госзакупках, поскольку этот сегмент рынка растет, а продажи в аптеках падают.

Как сообщал «Новый День», аналитики предупредили о подорожании лекарств минимум на 8% к концу 2021 года. Это связали с курсом доллара, в котором ведут расчеты за импортное сырье, и высоким спросом у граждан. В первой половине текущего года некоторые препараты уже подорожали на 18-20% по сравнению с прошлым годом.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.07.21

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