Аналитики спрогнозировали подорожание лекарств в России

По итогам 2021 года лекарства в России подорожают минимум на 8%. Рост цен в этот раз в меньшей степени связан с ажиотажным спросом и в большей – с курсом рубля, так как сырье для производства ввозится из-за рубежа. Фармкомпании могут сократить выпуск невыгодных для себя препаратов.

Российские власти рассчитывают, что инфляция в текущем году не превысит 5%. По прогнозам аналитиков ПСБ, рост цен на лекарства составит 8%. Похожая ситуация сложилась и в 2020 году, когда, по данным Росстата, препараты подорожали на 9,8% при росте потребительских цен на 4,9%, пишет «Коммерсант».

В период с января по май 2021 года стоимость лекарств уже подросла на 7,9%, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. «Среди непродовольственных товаров быстрее препаратов дорожают только табачные изделия»,– отметил эксперт. Стоимость отдельных лекарств в первой половине 2021 года выросла на 18-20% год к году, добавляет исполнительный директор «Озон Фармацевтики» Андрей Горшков.

В первые две волны пандемии рост выручки фармацевтических ритейлеров оказался существеннее из-за ажиотажного спроса. В 2020 году аптечные сети увеличили выручку на 10,5%, до 1,13 трлн рублей. Аналитики прогнозируют рост показателя в этом году на 6,7%, до 1,2 трлн рублей. «Третья волна вряд ли приведет к повторению прошлогодних максимумов»,– полагает гендиректор DSM Group Сергей Шуляка.

Средний чек на лекарства в июне уже незначительно превысил максимум октября 2020 года, достигнув 775 рублей, сообщили в департаменте эквайринга МКБ. За пять месяцев 2021 года средняя цена упаковки выросла на 15% год к году, до 245 рублей. «Это объясняется не только ростом стоимости препаратов, но и покупкой более дорогих оригинальных препаратов со стороны платежеспособных граждан, в то время как россияне с низким уровнем доходов сократили свои покупки в аптеках»,– поясняет эксперт.

Кроме того, несмотря на курс на импортозамещение зависимость российского фармрынка от импортного сырья по-прежнему на высоком уровне. Около 90% субстанций Россия импортирует. В результате на подорожание лекарств в рознице влияет продолжающееся снижение курса рубля, что сказывается на ценах не только импортных препаратов, но и на российскую продукцию, производители которой закупают субстанции за границей.

Из-за подорожания сырья растет себестоимость производства препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых (ЖНВЛП). Цены на такие лекарства зафиксированы властями, и при росте себестоимости проще отказаться от их выпуска, говорят аналитики. К тому же производители лекарств могут поднять цены на препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, для компенсации убытков от продажи препаратов нижнего ценового сегмента.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.07.21

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