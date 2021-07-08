Минфин предложил повысить страховые взносы для состоятельных россиян

Министерство финансов РФ предложило повысить порог годового дохода россиян, который облагается повышенными взносами в Пенсионный фонд. Планируется, что нововведение принесет бюджету 45 млрд рублей к 2024 году, пишет Forbes.

В правительстве продолжают обсуждать донастройку налоговой системы. 100 млрд рублей из дополнительных 400 власти планируют получить в бюджет от состоятельных россиян. Для этого предложено подвысить страховые взносы и расширить базу для налога на имущество.

Сейчас с зарплат на уровне 122 тыс. рублей в ПФР отчисляют 22%, пока сумма дохода за год не составит 1,465 млн рублей. после ставка снижается до 10%. Минфин предложил с 2022 года увеличить сумму годового дохода, чтобы максимальная ставка для взносов действовала дольше.

Это позволит собрать к 2024 году дополнительные 45 млрд рублей. по оценкам экспертов, эта мера затронет около 5 млн человек.

Минфин предложил расширить базу для налога на дорогое имущество с совокупной стоимостью в 500 млн рублей и ввести ставку в 0,3%. Сейчас состоятельные россияне платят 2% налога, если отдельный объект стоил более 300 млн рублей. Жилье и хозпостройки облагаются по ставке 0,1%, нежилые помещения – 0,5%. Если предложение примут, бюджет каждый год будет пополняться еще на 50 млрд руб.

Как сообщал «Новый День», правительство РФ планирует ежегодно собирать по 400 млрд рублей в бюджет после донастройки налоговой системы на 2022-2024 годы. Более 100 млрд рублей может принести повышение налога на добычу полезных ископаемых, 90 млрд – новый режим налога на сверхдоход для нефтяников. Еще 100 млрд рублей поступят в бюджет после введения новых акцизов и улучшения учета существующих.

Вильнюс, Наталья Рязанова

Вильнюс. Другие новости 08.07.21

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