Мировые цены на еду снизились впервые за целый год

Индекс мировых продовольственных цен в июне снизился на 2,5% по сравнению с маем. Это было первое понижение за 12 месяцев, следует из обзора на сайте продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Среднее значение индекса в июне составило 124,6 пункта. Хотя значение меньше, чем в прошлом месяце, но в годовом выражении показатель вырос на 33,9%.

В ФАО движение индекса связали с падением цен на растительные масла и зерновые. Так, индекс цен на пальмовое, соевое и подсолнечное масла показал минимум за четыре месяца, снизившись на 9,8%, на зерновые – на 2,6%.

Это помогло уравновесить подорожание сахара (+0,9%) третий месяц подряд и мяса (+2,1%) девятый месяц подряд.

В России же цены на продукты за июнь выросли на 7,9% по сравнению с июнем 2020 года, согласно данным Росстата. А годовая инфляция в первом месяце лета достигла 6,5%, то есть максимума с 2016 года.

Эксперт даже предложил властям выдавать малообеспеченным россиянам пособие на еду в размере 500-1000 рублей каждый месяц в связи с подорожанием продуктов. По его расчетам, программа может обойтись государству в 120 млрд рублей без учета расходов на администрирование.

Рим, Наталья Рязанова

Рим. Другие новости 08.07.21

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