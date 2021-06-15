Эксперт предложил выдавать россиянам по тысяче рублей на еду

Государство может помочь малообеспеченным россиянам специальными выплатами на покупку продуктов. Глава аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов заявил, что достаточно тысячи рублей на каждого члена семьи, чтобы граждане меньше замечали продовольственную инфляцию.

По мнению эксперта, проблема быстрого подорожания продуктов еще долго будет актуальна во всем мире. В разных странах уже ищут способы борьбы с ней. Сизов привел в пример США, где граждане с доходом ниже установленного уровня получают по 200 долларов в месяц на еду.

Россиянам он предложил выплачивать по тысяче рублей.

«Было бы достаточно 500-1000 рублей на одного члена семьи в месяц. Минимальная стоимость такой программы составит около 120 млрд рублей плюс расходы на администрирование. Эта мера могла бы помочь именно тем, кто в ней нуждается. И дала бы возможность развиваться российскому аграрному и пищевому бизнесу», – сказал эксперт в интервью «Российской газете».

Как сообщал «Новый День», президент РФ Владимир Путин назвал рынок труда и инфляцию главными проблемами современной России. Безработица составила 5,2%, но ее нужно вернуть на доковидный уровень в 4,7%, заявил глава государства. Инфляция составила 5,8%.

Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что россиян больше всего волнует качество жизни: бедность, рост цен на основные продукты питания, лекарства, доступность медпомощи, качество медицины, образования. Пока не решена проблема бедности, России не стоит надеяться на экономический «прорыв».

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.06.21

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