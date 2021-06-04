«Людей волнует бедность и рост цен»: экономический «прорыв» России остается под большим вопросом

Главными вызовами для России являются бедность населения, рост цен на ключевые товары – продукты питания и лекарства, а также доступность образования и медицинской помощи. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, выступая сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, без решения этих вопросов «прорыв» России остается под большим вопросом, но главные проблемы страны остаются вне экономической плоскости.

Парламентарий обратил внимание, что экономический рост «определяется тремя факторами – человеческий капитал, технологии и цифровизация и инвестиции, никто ничего другого пока не придумал», но в России с этим большие проблемы.

«Людей волнует бедность, рост цен на самые необходимые продукты питания, лекарства, доступность медпомощи, качество медицины, образования. Это то, что волнует людей на сегодняшний день. То есть, качество жизни. Но без качества жизни, без реального решения этих вопросов мы не сможем получить человеческий капитал, который необходим для того, чтобы обеспечить тот экономический прорыв, которого мы все хотим… А пока мы тратим огромные средства на социальную поддержку, просто чтобы люди могли хотя бы преодолевать бедность. Но явно недостаточно тратим денег на здравоохранение и на образование. Недостаточно тратим денег на культуру. О науке вообще говорить не хочется – либо хорошо, либо ничего. А без всех этих составляющих человеческого капитала, увы, то же не будет. Это первая составляющая экономического роста, которого необходимо добиться», – констатировал Макаров.

«Что касается экономического роста и вот той клиентоцентричности, или кто для кого нужен, государство для человека или человек для государства, я бы предложил еще один вопрос. К сожалению, его не задали. Что важнее – газификация самого небольшого села, о которой говорит президент, или строительство второго небоскреба «Газпрома» в Санкт-Петербурге?.. Кстати, для цифр ВВП – второй небоскреб будет значить больше, чем село. Это с точки зрения – кто для кого», – отметил депутат.

По его оценке, в России необходимо создавать благоприятный инвестиционный климат, однако взаимоотношения государства и бизнеса напоминают «разборки» из 1990-х. «Запустить инвестиционный цикл можно только при помощи государственных инвестиций. Но госинвестиции не могут быть постоянными. Нельзя на это жить постоянно. Если не будет частных инвестиций, это все сойдет на нет, как это было уже неоднократно в истории нашего государства. А частных инвестиций не будет, если не будет инвестиционного климата. Это банальность, но она продолжает жить… Кстати, я не уверен, что обсуждение на столь высоком уровне (ПМЭФ) вопроса о том, кто кого «нахлобучил», максимально способствует созданию инвестиционного климата в стране. Напоминает разборки двух хозяйствующих субъектов в 90-е годы. А никто бы из нас не хотел в 90-е годы возвращаться», – подчеркнул Макаров.

При этом парламентарий отметил, что ситуация осложняется неготовностью бизнеса в таких условиях «действовать на свой страх и риск». «Он (бизнес) готов рисковать за государственные деньги – «дайте кредиты, дайте субсидии – субсидии, конечно, лучше, – мы вам такой рост покажем, что дальше некуда». Это первая часть. А второе… Помните, когда появилось лекарство от COVID. Включаю телевизор, и руководитель одной из фармацевтических компаний на вопрос о высокой цене ответил: «Это лекарство жизнь спасает, жить захотят – купят»… Это уже не рынок, это называется мародерство», – заявил он.

«К сожалению, то, что сказали в 2005 году, что экономические проблемы нашей страны лежат вовне экономической плоскости, остается верным и спустя прошедшие более чем 15 лет. И хотя мы все желаем успехов в работе правительства. Без решения институциональных проблем, самая мелкая из которых – это все-таки, чтобы в стране появился независимый суд, остальные не буду просто перечислять, но это не входит в предмет работы правительства… Вопросы, которые сейчас обозначены, – это самые серьезные вопросы, которые сегодня может попытаться решить правительство. Без коренного изменения среды, в которой все это происходит, к сожалению, по образному выражению, репа не летает», – заключил Макаров.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

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