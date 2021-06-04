Путин определил две главные проблемы России

В настоящее время в России самыми актуальными проблемами являются рынок труда и инфляция. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

«У нас их две, наиболее актуальных проблемы сейчас. Какие? Рынок труда, и у нас его нужно восстанавливать минимум до 4,7%, как было до пандемии, а сейчас 5,2%. И вторая – инфляция, она у нас сейчас 5,8%. Думаю, и так эксперты сходятся к тому, что где-то в районе 5%, может быть, чуть поменьше, хорошо бы, чуть поменьше была бы инфляция по 2021 году», – сказал Путин, слова которого цитирует «Интерфакс».

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 04.06.21

Приватизация России продолжится: Путин высказался за дальнейшую распродажу госсобственности. / Путин призвал отменить налоговую отчетность для малого бизнеса. / Путин поручил организовать вакцинацию от коронавируса для иностранцев. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»