В России стартовала программа льготных кредитов на строительство отелей

Правительство РФ запустило программу выдачи льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц. Инвесторы смогут получить до 70 млрд рублей под 3-5%, рассказали в пресс-службе Ростуризма.

Программа стала первой в России и будет действовать до 2024 года. Кабмин выделил 18,8 млрд рублей для ее обеспечения. Ростуризм уже определил критерии отбора инвестпроектов, лимиты кредитования и начал отбор банков-участников.

В программе смогут участвовать проекты с отелями уровня «три звезды» и площадью 5000 кв. м (или от 120 номеров) и санаториями. Перед походом в банк заемщик должен оформить документы на землю под строительство, проработать бизнес-план. Срок кредита – 15 лет.

«Объем выдачи кредитов мы оцениваем примерно в 200 млрд рублей к 2024 году. На эти средства будет начато строительство более 20 тыс. современных номеров», – пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Как сообщал «Новый День», Ростуризм назвал причину перегрузки Черноморского побережья России: дефицит качественных, современных отелей. В условиях закрытых границ спрос превысил предложение, и цены на проживание в гостиницах резко выросли.

Москва, Наталья Рязанова

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