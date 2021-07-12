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Понедельник, 12 июля 2021, 10:15 мск

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Аналитики назвали сроки накопления миллиона рублей для россиян

Жители большинства регионов РФ смогут скопить миллион рублей только за 20 лет при нынешнем уровне доходов. Но на Чукотке это займет меньше восьми лет, а в Кабардино-Балкарии – почти 25 лет, говорится в исследовании РИА «Новости».

Аналитики взяли за основу расчетов среднестатистическую зарплату в регионах. Сроки накопления в некоторых субъектах РФ отличаются более чем в три раза. Только в 11 субъектах РФ нужно менее 15 лет, чтобы стать владельцем миллиона рублей. Но в 44 регионах жителям придется копить более 20 лет.

Быстрее всего миллионерами могут стать жители Чукотки (7,8 года), ЯНАО (8,6 года), Ненецкого АО и Магаданской области (по 9,8 года). Только в этих четырех регионах нужную сумму можно накопить меньше чем за 10 лет.

Дольше всего откладывать деньги придется жителям кавказских регионов с традиционно невысокими зарплатами. В тройку антилидеров вошли Кабардино-Балкария (24,7 года), Северная Осетия (24,3 года) и Карачаево-Черкесия (24,1 года).

Москва оказалась на пятом месте составленного аналитиками рейтинга: жителям нужно 11 лет для накопления миллиона рублей. Санкт-Петербург – на 11-м (13,5 года), Подмосковье – на 12-м (15 лет).

Ранее аналитики назвали срок, за который россияне могут накопить на квартиру. Средний показатель по стране с 2017 по 2019 годы составлял 8 лет. В 2020 году показатель увеличился на год из-за негативного влияния пандемии. Быстрее всего можно накопить в Ненецком АО и Магаданской области, дольше всего – в Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Чувашии и Республике Алтай.

Москва, Наталья Рязанова

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