План развития авиапрома в России оценен в 1,84 трлн рублей

План развития российской авиапромышленности и вывод продукции на рынок может обойтись в 1,84 трлн рублей. Во столько Минпромторг РФ оценил строительство 735 гражданских самолетов и разработку пяти типов вертолетов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

План разработан на период 2021-2030 годов, за который предложено потратить 1,6 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и 244 млрд рублей из федерального бюджета. Выделение 79,48 млрд рублей из казны уже предусмотрено, остальные 165 млрд рублей планируется направить в отрасль в 2025 году и позже.

Минпромторг РФ предложил профинансировать 9,4 млрд рублей уже в этом году. в следующие три года могут быть выделены еще 537,9 млрд рублей, а с 2025 по 2030 годы – еще более триллиона.

План предусматривает загрузку авиастроительных заводов в России на 80-90%. К концу 2022 года планируется производить по 36 самолетов МС-21 и 72 «Иркута» ежегодно. А также строить «Байкалы», Ил-114, Sukhoi Superjet 100 и L-410 – всего 735 воздушных судов, включая вертолеты.

Эксперты сомневаются, что все самолеты найдут своего покупателя: если авиакомпании быстро обновят парк, они не скоро снова вернутся на рынок. На внешнем рынке низкий спрос из-за пандемии и есть более выгодные предложения из-за снижения цен компанией Boeing.

Как сообщал «Новый День», выход на рынок российского самолета МС-21 с композитным крылом задержался из-за санкций. Создатели сумели найти другие варианты материалов и частей, которые не смогли получить у прежних поставщиков, испугавшихся введенных США ограничений.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.07.21

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