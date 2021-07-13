Доля нефтегазовых доходов в ВВП России снизилась до 15% в 2020 году

Росстат впервые просчитал долю нефтегазового сектора в валовом внутреннем продукте РФ с 2017 по 2020 год. В прошлом году доходы от отрасли составили 15,2%, а годом ранее – 19,2%, пишет РБК со ссылкой на документ ведомства.

При общем объеме ВВП в 107 трлн рублей в текущих ценах, на нефтегазовую отрасль в 2020 году приходилось 16,3 трлн рублей. Эксперты отметили, что доля в 15-20% – средняя для крупных нефтегазовых стран. Так, в США показатель составляет 8%, в Саудовской Аравии – 50%, в ОАЭ – 30%.

Росстат включил в нефтегазовый сектор предприятия по добыче сырой нефти, природного газа, а также перерабатывающие заводы и производства товаров и услуг, связанных с добычей, перевозкой и продажей нефти и газа. На добычу и переработку пришлось 72% всего сектора, а на предприятия со вспомогательной деятельностью – 28%.

Напомним, в конце апреля Минфин заявил, что в России доля нефтегазовых доходов бюджета упала до минимума с 2011 года. Ненефтегазовые доходы увеличились на четверть, в основном, за счет налога на добавленную стоимость – на 27%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.07.21

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