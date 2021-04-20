Ждем повышения налогов? Нефтегазовые доходы России упали до рекордного минимума

В России доля нефтегазовых доходов бюджета упала до минимума за всю историю наблюдений – с 2011 года, пишут «Известия» со ссылкой на информацию министерства финансов РФ и расчеты экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ), которые на этом фоне прогнозируют повышение налогов.

По данным Минфина, в январе-марте федеральный бюджет получил доходы на 12% больше, чем в прошлом году. Из них энергоресурсы принесли на 10% меньше. Ненефтегазовые доходы увеличились на четверть, в основном, за счет налога на добавленную стоимость. Его вклад вырос на 27%.

По оценке экспертов, такая динамика связана с резким падением курса рубля, а также увеличением импорта товаров. Прочие доходы бюджета выросли в полтора раза за счет продажи Центробанком акций Сбербанка.

При этом расходы бюджета возросли на 10%. Особенностью нынешнего года стало резкое увеличение обслуживания госдолга. Также на 35% выросли траты на общегосударственные расходы, в том числе на обеспечение сентябрьских выборов.

В целом квартал удалось завершить с положительным балансом бюджета. Как полагают эксперты, такая ситуация связана с разовыми поступлениями, и уже во втором квартале, когда их не будет, бюджет вернется к дефициту.

По мнению экспертов ВШЭ, рекордно низкая доля нефтегазовых доходов имеет не системный характер, а связана с соглашением ОПЕК+. «Когда оно истечет, то объем вернется на традиционные уровни. Реальное его сокращение идет слишком медленно, диверсификация экономики отстает от планов. Если цена на нефть будет падать, то стране придется либо расходовать средства Фонда национального благосостояния, либо повышать налоги», – полагает ведущий научный сотрудник «Центра развития» НИУ ВШЭ Андрей Чернявский.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 20.04.21

Заболеваемость коронавирусом в России снижается: выявлено 8 164 инфицированных. / Госдума готовится отменить «день тишины». / ЕСПЧ повысил приоритет жалобы Навального на условия в колонии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»