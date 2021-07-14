Россияне назвали нужный в пандемию доход

Средний доход российской семьи, позволявший свести концы с концами, в 2020 году был равен 60,9 тыс. рублей. При этом только 24,3% домохозяйств в России не испытывали финансовых трудностей и покупали все необходимое.

В 75,7% домохозяйств признались, что у них бывают небольшие или значительные трудности с финансами, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. В 2018 году проблемы с деньгами для покупки необходимого были у 79,5% семей, в 2016 году – у 84,6%.

В 2018 году российским семьям нужны были 58,5 тыс. рублей для покупки самого необходимого. Это на 2,5 тыс. рублей или на 4% меньше показателя 2020 года. По данным Росстата, с 2018 года цены на товары и услуги выросли на 7%.

Опрос проводился в октябре-ноябре 2020 года среди 100 тыс. семей во всех регионах России.

Как сообщал «Новый День», в 2020 году 13,3 млн человек (9,1% населения) в России получали доход не более 10 тыс. рублей при прожиточном минимуме в 11301 рубль. В Тыве, Ингушетии, Карачаево-Черкесии за чертой бедности находилась почти треть жителей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.07.21

Путин: Россия выполнит обязательства по транзиту газа через Украину. / Биржевые цены на бензин выросли до нового рекорда. / Коронавирус и «безобразное» поведение граждан: власти Тувы решили ограничить работу общественного транспорта. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»