Почти 10% россиян оказались за чертой бедности в 2020 году

В 2020 году 13,3 млн человек (9,1% населения) в России получали доход не более 10 тыс. рублей при прожиточном минимуме в 11301 рубль. В Тыве, Ингушетии, Карачаево-Черкесии за чертой бедности находилась почти треть жителей, подсчитала FinExpertiza.

В 2019 году у 10,2% россиян доходы не превышали 10 тыс. рублей. Аналитики отметили, что и ранее доля граждан с такими доходами снижалась, как и покупательная способность суммы.

В Тыве за чертой бедности в 2020 году оказались 28,6% населения (94,1 тыс. человек), в Ингушетии – 27,8% (142,1 тыс.), в Карачаево-Черкесии – 22,3% (103,8 тыс.). Пятерку антилидеров замыкали Алтай – 20,9% (46,1 тыс. человек) и Калмыкия – 20,8% (56,3 тыс. человек).

Аналитики отметили в названных регионах низкий уровень средних доходов и высокую безработицу.

«Значительная доля населения на этих территориях серьезно зависит от социальных выплат. Благосостояние основной массы россиян находится на невысоком уровне: доходами от 45 тыс. рублей располагают около четверти жителей страны», – пояснила глава FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Меньше всего граждан с доходами до 10 тыс. рублей проживает на Чукотке – 0,5% населения, в Магаданской области – 0,8%, Ненецком АО – 1%, Москве – 1,1%, Ямало-Ненецком автономном округе – 1,2%.

Напомним, эксперты отнесли почти каждого четвертого россиянина (36 млн человек) к категории малообеспеченных с доходом ниже 60% от медианного. Малообеспеченных жителей в России вдвое больше, чем официально бедных с доходом на уровне прожиточного минимума.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 01.07.21

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