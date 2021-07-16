С начала года закрылось рекордное число компаний и ИП в России

С начала 2021 года в России прекратили работу 724 тыс. юрлиц и ИП, следует из данных Федеральной налоговой службы. Это рекорд для российского бизнеса с 2013 года, пишут «Известия».

За первые шесть месяцев текущего года закрылись 553,7 тыс. ИП и фермерских хозяйств, более 170 тыс. юрлиц. Это на 81% больше, чем в тот же период 2020 года.

При этом, более 258 тыс. предпринимателей и 134 тыс. предприятий исключили из госреестра как недействующие. То есть по их счетам целый год не проводились операции, а отчетность не поступала в налоговую.

Эксперты связали ситуацию с тем, что государство закрыло программы господдержки для бизнеса, которые работали в 2020 году. Без помощи из бюджета многие владельцы бизнеса не смогли продолжать работу.

Напомним, 51,5% российских предпринимателей ожидают, что случится повторный локдаун. 62,3% опрошенных подготовились к ужесточению ограничительных мер. 28% заявили, что смогут работать дистанционно несколько месяцев, еще 23,5% – бессрочно.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.07.21

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