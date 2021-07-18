Правительство РФ выделило регионам 3,3 млрд рублей на ремонт дорог

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о финансировании строительства и ремонта дорог в регионах. На эти цели выделено более 3,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства.

«Более 3,3 млрд рублей будет выделено на строительство и реконструкцию дорог в регионах. Около 3 млрд рублей поступит на строительство скоростной широтной магистрали в Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении.

250 млн рублей отправятся в Приамурье на ремонт дорог в Тынде, 41 млн – в Волгоградскую область на реконструкцию моста через реку Щелкан. 54 млн рублей потратят на ремонт дорожной сети во владимирском Суздале.

На заседании кабмина 15 июля Михаил Мишустин отметил, что на проекты в сфере дорожного строительства в сумме выделят более 50 млрд рублей.

«Для успешной реализации проектов в этой сфере выделим более 53 млрд рублей. Свыше 11 млрд рублей направим 20 субъектам РФ на дороги регионального, межмуниципального и местного значения», – сказал премьер-министр.

Напомним, власти решили продлить скоростную федеральную трассу М-12 «Москва – Казань» до Челябинска и Тюмени. Дорога свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.07.21

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