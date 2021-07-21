«РусАл» пригрозил остановить часть производств из-за новых экспортных пошлин

Новые пошлины на вывоз металлов сделают убыточными некоторые поставки «РусАла». Часть производств на грани рентабельности может быть законсервирована, заявил заместитель гендиректора компании Роман Андрюшин.

По его оценке, экспорт придется сократить на сотни тысяч тонн. В большинство долгосрочных контрактов невозможно включить надбавку в счет пошлины. В других соглашениях увеличение цены невыгодно в свете конкуренции на рынке.

«Возможно, нам придется подумать о консервации некоторых видов производства. Естественно, некоторые заводы не будут работать на полную мощность с соответствующими последствиями», – цитирует топ-менеджера «Интерфакс».

Андрюшин отметил, что компания не получает сверхприбыль. Цена на алюминий остается в средних значениях, а «РусАл» создает для партнеров «продукцию с высокой добавленной стоимостью» – которую ранее не производили.

Напомним, правительство РФ вводит экспортные пошлины на металлопродукцию с 1 августа по 31 декабря, чтобы забрать в казну сверхдоходы из металлургической отрасли. Планируется получить в бюджет 160 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.07.21

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