Минпромторг назвал подорожание одежды сезонным явлением

Подорожание одежды и обуви в сезон происходит каждый год, заявили в Минпромторге РФ. Специалисты не ожидают чрезмерного роста цен.

«В этом году он останется в границах среднего ежегодного коридора. Увеличение цен, которое происходит в первый месяц сезона, в дальнейшем значительно нивелируется скидками и распродажами», – пояснили в пресс-службе министерства.

Специалистам известно о подорожании сырья и увеличении цен на перевозку после инцидента с контейнеровозом Ever Given. Он заметно сказался на стоимости импорта, потому что в Россию большая часть продукции поступает из Юго-Восточной Азии.

«Фрахт по сравнению с прошлым годом увеличился почти в 5 раз… Но у отечественных швейников есть возможности для замещения импортной продукции собственными товарами, особенно в курточно-плащевом сегменте», – добавили в министерстве.

Минпромторг спрогнозировал рост на цен на одежду отечественных производителей на уровне 3-5%.

Как сообщал «Новый День», ритейлеры предупредили о скачке цен на одежду и обувь в осенне-зимнем сезоне. Одни участники рынка уверены, что вещи подорожают на 10-15% уже осень, другие – на 18-20% с начала 2022 года.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.07.21

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