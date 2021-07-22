В России осенью подорожают одежда и обувь

Торговые сети спрогнозировали рост цен на одежду и обувь в новом осенне-зимнем сезоне. По словам ритейлеров, подорожание обусловлено ростом стоимости перевозок и сырья. Компании говорят про невысокую покупательную способность россиян, но снижать закупки новых коллекций не собираются.

По прогнозам представителей торговых сетей одежда и обувь подорожают осенью на 10-15%. Некоторые из них настроены более пессимистично и предполагают, что цены вырастут на 18-20%, но с начала 2022 года, передает РБК.

В первую очередь на стоимость непродовольственных товаров влияет стоимость логистики. Расходы на перевозку из Азии в Европу выросли в несколько раз по сравнению с прошлым годом из-за пандемии и сбоев в работе китайских портов. Стоимость доставки контейнера из Азии в прошлом году составляла 3 тысячи долларов, сейчас она доходит до 10 тысяч долларов.

Кроме того, подорожало сырье: хлопок с начала года вырос в цене на 35%. Значительно подскочила стоимость материалов, связанных с «химией», то есть тех, где задействованы нефтепродукты. В частности, подорожало синтетическое волокно – эластан. Сказывается на ценах на одежду и обувь и ослабление рубля.

По данным Росстата, по большинству товарных категорий рост розничных цен в январе-июне этого года был на уровне 4-5%. Согласно статистике больше всего – на 8% – подорожали детские трусы. На 7% выросла стоимость пары перчаток из натуральной кожи. Четыре товарные категории, попадающие в ежемесячный мониторинг, в первом полугодии даже подешевели.

Рынок восстанавливается после пандемии. Торговые сети надеются, что объем продаж выйдет на доковидный уровень во втором полугодии 2021 года, «если не будет снова каких-то негативных историй – перекрытий Суэцкого канала или локдаунов». Среди негативных факторов – ограниченная покупательная способность населения, низкий индекс покупательской уверенности и активное развитие онлайн-торговли. Впрочем, это не мешает ритейлерам наращивать объемы коллекций.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.07.21

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