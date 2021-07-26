Власти планируют открыть свободную таможенную зону на Курилах

Правительство РФ обсуждает возможность создания свободной таможенной зоны на Курильских островах. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, сопровождавший премьер-министра РФ Михаила Мишустина в поездке на остров Итуруп.

«Наши Курилы могут стать свободной таможенной зоной. Об этом Михаил Мишустин сказал на встрече с работниками рыбопромышленной отрасли», – написал глава региона в Instagram.

Глава правительства России намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным отмену основных налогов, таможенных сборов на завоз оборудования и снижения ставок страховых взносов. Эти «беспрецедентные» меры помогут сделать Курилы привлекательными для иностранных инвесторов, отметил Мишустин.

«Подумаем над тем, что освободить от обязанностей налогоплательщика практически все основные виды деятельности, не включая финансовую посредническую деятельность, производство подакцизных товаров и вылов ценных биоресурсов», – цитирует Мишустина «Интерфакс».

Премьер-министр выслушал жалобы рыбопромышленников на проблемы доставки рыбы в центральные районы и обещал принять меры. Так, специалисты отследят образование цены на всех этапах и постараются снизить издержки.

«Планируется субсидировать РЖД соответствующие потери при установлении льготных тарифов на доставку минтая в России», – сказал глава кабмина.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 25.07.21

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