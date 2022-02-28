Япония заявила об оккупации Южных Курил Россией

В Японии впервые за долгое время использовали термин «оккупация» в отношении южной части Курильских островов. Ранее Токио ограничивался формулировкой о распространении на эти территории японского суверенитета.

«Северные территории оккупированы, и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и то, что осуществляется в данный момент на Украине», – заявил директор департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма в ходе дебатов в парламенте.

Напомним, Россия и Япония юридически находятся в состоянии войны, поскольку мирный договор между странами не заключен с момента окончания Второй мировой войны. Преградой стал вопрос принадлежности четырех островов Курильской гряды. Япония заявляет о своих правах на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва отвергает эти притязания, указывая, что Южные Курилы вошли в состав СССР после Второй мировой войны согласно международным юридическим нормам.

Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что суверенитет страны распространяется на острова южной части Курил. Он подчеркнул, что преследует целью заключение мирного договора с Россией с попутным решением проблемы территориальной принадлежности Южных Курил. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на это заявила, что подобные ультимативные заявления только отдаляют перспективу решения данного вопроса.

Токио, Зоя Осколкова

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