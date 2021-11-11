Новый глава МИД Японии пообещал решить вопрос мирного договора с Россией

Новый министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что нацелен на развитие взаимовыгодных отношений с Россией и продолжит работу по заключению мирного договора.

«Мы по-прежнему считаем важным развитие отношений между Россией и Японией», – отметил на пресс-конференции глава японского МИД (цитата по РИА «Новости»), подчеркнув, что выступает за такое сотрудничество, «которое было бы выгодно для каждой из сторон в различных сферах, в том числе политической, экономической и культурной».

Хаяси также заявил, что проблему подписания мирного договора между странами нельзя перекладывать на следующие поколения. Он добавил, что Токио продолжит диалог на этом направлении и «для разрешения территориального вопроса» на основании существующих договоренностей.

Ранее новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что суверенитет страны распространяется на острова южной части Курил. Он подчеркнул, что преследует целью заключение мирного договора с Россией с попутным решением проблемы территориальной принадлежности Южных Курил. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на это заявила, что подобные ультимативные заявления только отдаляют перспективу решения данного вопроса.

Напомним, Россия и Япония юридически находятся в состоянии войны, поскольку мирный договор между странами не заключен с момента окончания Второй мировой войны. Преградой стал вопрос принадлежности четырех островов Курильской гряды. Япония заявляет о своих правах на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва отвергает эти притязания, указывая, что Южные Курилы вошли в состав СССР после Второй мировой войны согласно международным юридическим нормам.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин и тогдашний премьер Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры на основе советско-японской декларации от 19 октября 1956 года.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 11.11.21

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