Премьер Японии заявил о суверенитете Токио над Южными Курилами

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что суверенитет страны распространяется на Южные Курилы. Глава японского кабмина намерен решить вопрос территорий, не оставляя его следующим поколениям.

Кисида подчеркнул, что преследует целью заключение мирного договора с РФ с попутным решением проблемы территориальной принадлежности островов южной части Курильской гряды.

«Намерен продолжать всестороннее развитие отношений между Японией и Россией, в том числе в направлении заключения мирного договора, а также сотрудничества по различным направлениям, в частности, в области культуры, экономики и политики», – сказал премьер в ходе дебатов в парламенте.

Камнем преткновения в заключении мирного договора между двумя странами стал вопрос принадлежности четырех островов Курильской гряды. Япония заявляет о своих правах на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва не признает притязания Японии на острова, указывая, что Южные Курилы вошли в состав СССР после Второй мировой войны согласно международным юридическим нормам.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 12.10.21

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