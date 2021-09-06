Япония сделала представление России из-за планов в отношении Курил

Правительство Японии полагает, что особый налоговый режим, который планируется ввести на Курильских островах, и призывы к компаниям к освоению этих территорий, противоречат позиции Токио и сути договоренности о японо-российской экономической деятельности на островах. В связи с этим Япония сделала представление России, сообщил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

Как отметил чиновник, инициатива Москвы «противоречит позиции нашей страны по четырем северным островам», и эта ситуация вызывает «глубокое сожаление», передает РИА «Новости».

Токио настаивает на том, что введение особой экономической зоны «не совпадает с позицией нашей страны, а совместная экономическая деятельность не должна противоречить юридической позиции двух стран», подчеркнул Като на брифинге, добавив, что в минувшую пятницу Япония сделала очередное представление России.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, объявил о планах ввести преференциальный налоговый режим на Курилах, которым смогут воспользоваться как российские, так и иностранные компании. Речь идет об освобождении бизнеса от уплаты налогов на прибыль, имущество, от земельного и транспортного налога на 10 лет. Кроме того, для инвесторов установят пониженные страховые взносы в размере 7,6% также на 10 лет.

Путин в своей речи также назвал нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией, отметив, что Москва не отказывается от диалога с Токио по заключению мира.

Камнем преткновения в заключении мирного договора между двумя странами стал вопрос принадлежности четырех островов Курильской гряды. Япония заявляет о своих правах на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва не признает притязания Японии на острова, указывая, что Южные Курилы вошли в состав СССР после Второй мировой войны согласно международным юридическим нормам.

Токио, Наталья Петрова

Токио. Другие новости 06.09.21

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