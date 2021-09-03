«Есть обоюдная заинтересованность»: Путин высказался о мирном договоре между Россией и Японией

Президент РФ Владимир Путин счел нонсенсом отсутствие мирного договора с Японией. Об этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

При этом глава государства подчеркнул, что внесенная ранее поправка в Конституцию о неделимости границ России не меняет подхода Москвы к проблеме заключения мирного договора с Японией. Он убежден, что обе страны заинтересованы «в полной, абсолютной нормализации наших отношений».

Путин добавил, что Россия не отказывается от диалога с Токио по мирному договору, напомнив о договоренности с прежним премьер-министром Синдзо Абэ о готовности «выстроить эту работу на основе известных документов 50-х годов», сообщает РИА «Новости». Однако, указал он, Токио постоянно меняет свою позицию.

Президент РФ также заявил, что в ситуации с мирным договором нужно учитывать существующие реалии и получить гарантии неразмещения ударных ракетных систем США вблизи российских границ.

Напомним, Россия и Япония юридически находятся в состоянии войны, поскольку мирный договор между странами не подписан с момента окончания Второй мировой войны. Камнем преткновения стал вопрос принадлежности четырех островов Курильской гряды. Япония заявляет о своих правах на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Москва не признает притязания Японии на острова, указывая, что Южные Курилы вошли в состав СССР согласно международным юридическим нормам.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин и тогдашний премьер Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры на основе советско-японской декларации от 19 октября 1956 года.

Нынешний премьер-министр Японии Йосихидэ Суга неоднократно заявлял, что выступает за скорейшее решение территориального вопроса с Россией и подписание мирного договора между двумя странами. В феврале Суга пообещал приложить все усилия, чтобы хоть на полшага приблизиться к решению проблемы «северных территорий» (так в Японии называют южную часть Курильских островов).

Владивосток, Наталья Петрова

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