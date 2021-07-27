Минсельхоз заявил о снижении цен на «набор для борща»

В России начали собирать урожай овощей, и цены на плодоовощную продукцию снижаются, сообщили в Минсельхозе РФ. В министерстве ожидают большую производительность от аграриев, чем годом ранее.

«Стоимость овощей уже активно снижается в связи с поступлением на рынок нового урожая. По данным на 21 июля цены на картофель за неделю упали на 2,7% (-11,3% за месяц), на морковь – на 2% (-8,9% за месяц)», – пояснили в пресс-службе Минсельхоза.

Помидоры и лук тоже подешевели, на 6,5% и 7,2% соответственно.

Планируется, что урожай картофеля в этом сезоне вырастет на 5%, моркови – на 3,1%, капусты и лука – на 1%, помидоров соберут на 5% больше, а лука – на 3%.

Напомним, в середине июня Росстат подсчитал, что морковь по России с 8 по 15 июня подорожала на 10,2%, а с начала года – на 202,7%. Цена килограмма картофеля выросла на 7% (182%), белокочанная капуста на 4,4%, репчатый лук на 1,1%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.07.21

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