В России морковь и картошка подорожали вдвое с начала года

Цены на морковь по России за неделю с 8 по 15 июня выросли на 10,2%, а с начала года – на 202,7%. Стоимость килограмма картофеля увеличилась на 7% и 182% соответственно, следует из данных Росстата.

В прошлом году за вторую неделю июня морковь подорожала на 0,5%, картофель – на 4,8%, то есть в 2021 году цены растут заметно быстрее. Дороже стали и белокочанная капуста (на 4,4%), и репчатый лук (на 1,1%). А вот огурцы стали дешевле на 5,5%, помидоры – на 4,9%.

Средняя цена на мясо кур по стране за неделю не изменилась, сахар подорожал на 0,3%, подсолнечное масло – на 0,1%. Куриные яйца стали дешевле на 4,4%, вермишель и водка упали в цене на 0,3%, мука – на 0,2%.

По данным Минсельхоза РФ, на 16 июня средние оптовые цены на картофель и морковь увеличились незначительно, на 0,1-0,6%. В министерстве отметили, что постоянно следят за ценами и ожидают их снижения.

«На еженедельной основе ведет мониторинг цен производителей по 43 основным продовольственным товарам. Министерство ожидает сохранения стабильного уровня цен на основные товары вплоть до начала нового сезона, после чего ожидается их дальнейшее снижение», – сообщили в Минсельхозе.

Напомним, эксперт предложил выдавать малообеспеченным россиянам по тысяче рублей, чтобы граждане меньше замечали продовольственную инфляцию.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 18.06.21

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