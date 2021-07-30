Ставка по ипотеке в России достигла минимума с 2018 года

В июне средняя ставка по ипотечным кредитам в России достигла уровня 7,07%. Это исторический минимум с 2018 года, передает ТАСС со ссылкой на данные Центробанка.

По сравнению с маем ставка снизилась на 0,23 п.п. В июне банки выдали россиянам 544,9 млрд рублей на покупку жилья на средний срок 243,9 месяца (около 20 лет 4 месяцев). Объем выданных ипотек на 81,25% больше, чем в прошлом июне, и на 25,67% – чем в мае 2021 года.

За полгода объем выданных жилищных кредитов составил 2,69 трлн рублей. В первом полугодии 2020-го банки выдали на 74% меньше этой суммы.

Как сообщал «Новый День», в июне россияне установили новый рекорд по кредитам наличными – 622,9 млрд рублей. Это максимальная сумма с 2014 года.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.07.21

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