Россияне в июне взяли рекордную сумму кредитов наличными

В июне российские банки установили новый рекорд по выдаче кредитов наличными – 622,9 млрд рублей. Аналитики назвали сумму самой большой за всю историю наблюдений.

«По сравнению с маем (574,4 млрд) выдачи выросли на 8,5%, это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений с 2014 года», – рассказали в компании Frank RG по итогам экспресс-мониторинг рынка.

Всего банки выдали розничных кредитов на 1,3 трлн рублей. Это на 14,3% больше, чем в мае, но меньше апрельского рекорда.

Большая часть выданных кредитов – ипотека. На жилье россияне взяли у банков 551,2 млрд рублей, что на четверть больше майского показателя. Но снова немного ниже общего объема ипотеки в апреле – 556,4 млрд рублей.

Объем POS-кредитов вырос по сравнению с маем на 6,5%, до 26,5 млрд рублей, автокредитов – на 1,14%, до 94,3 млрд рублей.

Напомним, по итогам первого квартала долговая нагрузка россиян достигла рекордных 11,9%, побив рекорд начала года – 11,7%.

Как сообщал «Новый День», число банкротств граждан и индивидуальных предпринимателей в России в I полугодии выросло в 2,1 раза. С начала года суды объявили банкротами 88 тысяч граждан, а внесудебной процедурой воспользовались более 4 тысяч россиян.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.07.21

Список самых богатых госслужащих и депутатов России возглавил южноуральский олигарх. / МРОТ в 2022 году увеличится до 13 617 рублей. / Губернатор Вадим Шумков поручил решить проблему с выдачей субсидий от КИЖК. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»