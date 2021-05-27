Долговая нагрузка россиян выросла до нового рекорда

Долговая нагрузка россиян выросла до рекордных 11,9% по итогам первого квартала. Еще в начале года показатель составлял 11,7% и был самым высоким за историю наблюдений, сообщили в Центробанке.

Долговую нагрузку рассчитывают как отношение платежей россиян по кредитам к общим доходам населения. В регуляторе отметили, что доходы россиян не повысились, а вот кредитов граждане стали выплачивать больше.

«В условиях пандемии рост задолженности физических лиц по кредитам не сопровождался соответствующим ростом доходов населения», – сказала глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова во время пресс-конференции о финансовой стабильности.

Как сообщал «Новый День», предыдущий исторический максимум долговой нагрузки был достигнут к началу 2021 года. Показатель в 11,7% озвучил в конце марта Центробанк, который с 2021 года не наблюдал таких высоких значений. Ситуацию объяснили пандемией и назвали достаточно устойчивой.

Москва, Наталья Рязанова

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