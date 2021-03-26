Долговая нагрузка россиян достигла исторического рекорда: ЦБ готовит кредитные ограничения

В России долговая нагрузка граждан достигла исторического максимума – к началу 2021 года показатель вырос до 11,7%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на банковском форуме в Москве директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова назвала ситуацию «достаточно устойчивой», но предупредила о возможным введении запретов на некоторые виды кредитов.

По ее словам, 11,7% – максимум с 2012 года – за все время измерений. Ускорение роста долговой нагрузки произошло во второй половине 2020 года. За четвертый квартал показатель увеличился на 0,6 п.п., а с кризисного апреля 2020 года – на 0,8 п.п. К январю средний уровень выплат россиян по необеспеченным кредитам достиг 9,8% от суммарных доходов, а по ипотеке – 1,9%.

«Конечно, во многом это связано с пандемией, с сокращением доходов граждан, особенно во втором квартале года, но другие факторы способствовали сдерживанию этого процесса. Прежде всего это сокращение процентных ставок, которое наблюдалось в прошлом год», – сказала Данилова.

В этой связи директор департамента ЦБ также сообщила, что в этом году регулятор планирует ограничивать долю рискованных кредитов. «Предполагается, что особенно этот инструмент будет полезен в ближайшие годы, поскольку из-за выхода из пандемии и послаблений у банков, так или иначе, возрастут расходы на резервы, и для них было бы чувствительно ужесточение нами надбавок, если мы увидим риски в сегменте необеспеченного кредитования. Это будет сложнее, может иметь негативные эффекты. Вот этот инструмент прямого количественного ограничения лишен этих эффектов, не блокирует капитал, при этом есть возможность ограничить наиболее рискованные кредиты», – заключила Данилова.

Как сообщал «Новый День», ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев подчеркнул, реальные последствия коронавирусного кризиса еще не наступили, а рынок кредитования ждут непростые времена. «Вопросы могут развиваться драматично с кредитами, которые в прошлом году реструктурировались, по которым давали маленькие ставки. Сейчас мало того, что нужно будет начинать платить, так еще и по более высоким ставкам», – предупредил он.

Ранее бывший заместитель министра экономического развития, заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Алексей Ведев предупредил, что Россия стоит на пороке кризиса плохих долгов. По его мнению, ситуация с кредитованием в России уже выходит за рамки прогнозирования.

Москва, Александра Быстрицкая

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