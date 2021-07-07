В России в два раза выросло число банкротств граждан

Число банкротств граждан и индивидуальных предпринимателей в России в I полугодии 2021 года выросло в 2,1 раза. Это следует из данных «Федресурса». Рост дефолтов среди россиян обусловлен тем, что все больше граждан узнают о легальных способах списания долгов. К тому же негативное влияние на доходы населения оказала пандемия.

Всего за январь-июнь суды объявили банкротами 88 тысяч физических лиц. Тогда как новой внесудебной процедурой избавления от долгов пока воспользовались чуть более 4 тысяч россиян, пишут «Известия». Этот показатель в 2,1 раза больше, чем годом ранее.

По количеству граждан-банкротов лидируют Москва (4,8 тыс.) и Подмосковье (4,7 тыс.). Пятерку регионов по этому показателю замыкают Краснодарский край (4,3 тыс.), Самарская область (3,9 тыс.) и Санкт-Петербург (3,8 тыс.). Подавляющую часть процедур о несостоятельности (95%), как и до этого, инициировали сами должники, остальные – конкурсные кредиторы и налоговая служб, отметили в «Федресурсе».

За полгода зафиксировано 252 новых банкрота на 100 тыс. населения, тогда как год назад – 149. В то же время к прохождению процедуры внесудебного банкротства с момента ее запуска допущены всего 4 тыс. граждан, включая 2,2 тыс., одобренные в январе-июне этого года. Долги списаны 1,7 тыс. россиянам. 6,9 тыс. желающих воспользоваться новым механизмом было отказано. В основном из-за отсутствия на руках у заявителя оконченного исполнительного производства.

В Министерстве экономического развития прогнозируют некоторое увеличение числа банкротов из-за задолженностей, накопленных в пандемию.

За время коронакризиса сильно увеличилась закредитованность населения, а также объемы долгов на фоне сокращения реальных доходов и количества рабочих мест, отметила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. По ее словам, все это вызвано объективными факторами локдауна: закрытием предприятий и сокращением экономики.

«Вклад пандемии в ускорение роста темпов личного банкротства посчитать достаточно сложно, так как большой неудовлетворенный спрос среди населения сам по себе обеспечивает стремительный рост количества процедур. Безусловно, коронакризис отразился на показателях. Однако ключевым фактором стало повышение информированности граждан, причем не по официальным каналам, а «из уст в уста», а также снижение стоимости таких процедур», – считает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. По его оценке, в этом году стоит ожидать роста несостоятельности граждан в 2,3-2,4 раза. По итогам 2020-го таковыми были признаны 119 тыс. человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.07.21

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