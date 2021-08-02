Пандемия обошлась Москве в 600 млрд рублей

Власти Москвы потратили на антиковидные мероприятия и поддержку бизнеса из-за локдауна 350 млрд рублей. Всего из-за пандемии городской бюджет лишился более 600 млрд, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы недополучили 200-250 млрд рублей доходов за прошлый год. И за полтора года израсходовали еще где-то 350 млрд на борьбу с ковидом: лечение, социальную поддержку и помощь бизнесу», – сказал он в интервью РБК.

По его мнению, оперативно сработали не только городские службы, переделывая больницы в ковидарии. Но и частный бизнес: предоставляли транспорт, необходимые товары. И городские власти стараются идти навстречу предпринимателям.

«Не помню, чтобы кто-то отказал. По нашей просьбе отправляли самолеты, сами привозили все, что нужно, со всего света… Главное в поддержке бизнеса – не раздать деньги, а дать возможность работать. Поэтому, как только ситуация позволила, мы отменили QR-коды», – пояснил Сергей Собянин.

Мэрия выделила около 100 млрд рублей на поддержку граждан и бизнеса. Деньги направлялись путем прямых выплат, налоговых преференций, для общепита ввели гранты на санитарные меры и оплату коммунальных услуг.

«Сейчас бизнес наверстывает упущенное. Думаю, если не вводить больше никаких ограничений, по итогам года общепит выйдет на уровень 2019 года», – сказал мэр столицы.

Как сообщал «Новый День», Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом, и ситуация стабилизировалась. Ежедневно в столице прививаются около 90 тыс. человек, а в больницу попадают все меньше людей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 01.08.21

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