«Ситуация с коронавирусом существенно улучшилась»: Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах. Об этом градоначальник сообщил в своем блоге.
Собянин пояснил, что «последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно улучшилась». «Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня», – отметил мэр.
«В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений», – пояснил Собянин.
В месте с тем столичный градоначальник уточнил, что несмотря на отмену обязательного использования перчаток, защитные маски по-прежнему остаются обязательным требованием. «Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений», – подчеркнул Собянин.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 30.07.21
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