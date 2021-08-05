В России число незаконных свалок каждый год растет на 30%

Каждый год число незаконных свалок в России увеличивается почти на треть. При этом более четверти существующих мусорных полигонов не отвечают санитарным требованиям.

Помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин заявил, что в России сохраняются серьезные проблемы в области охраны окружающей среды.

«Ухудшается экологическая обстановка в районах размещения полигонов отходов. Удельный вес не соответствующих санитарным требованиям полигонов отходов составляет порядка 27%. При этом ежегодно более чем на 30% растет количество несанкционированных свалок», – цитирует Абелина ТАСС.

Обезвреживается ежегодно от 3% до 40% образованных отходов. Но власти работают над созданием системы обращения с твердыми отходами, которая должна вдвое снизить их объем. При этом планируется, что 100% мусора будут попадать в сортировку.

«Все это требует скорейшей разработки эффективного экономического механизма предотвращения загрязнения, стимулирующего субъекты хозяйственной деятельности сокращать выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду», – добавил чиновник.

Напомним, глава Российского экологического оператора Денис Буцаев заявил, что в России в переработку уходят только 10% мусора, а остальные 90% по-прежнему зарываются на свалке даже после сортировки. А сортируется только треть твердых отходов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.08.21

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