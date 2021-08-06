Стало известно, кто больше всего обогатился на производстве «Спутника V»

С начала текущего года разработчик самой доступной в России вакцины от коронавируса «Спутник V» разместил контракты на ее выпуск более чем на 95 млрд рублей. Сейчас в обороте находится объем, равный 57 млрд рублей. Почти 60% из них относятся к структурам «Фармстандарта», принадлежащего миллиардеру Виктору Харитонину, пишет газета «Коммерсантъ».

С января по август центр имени Гамалеи разместил в России 11 контрактов на производство 90,2 млн доз «Спутника V». Их общая стоимость – 95,2 млрд рублей, подсчитало издание на основе данных портала госзакупок. При этом крупнейший контракт на 33,5 млрд появился на госзакупках в начале августа.

Кроме того, за первые восемь месяцев текущего года, согласно данным Росздравнадзора, в оборот было выпущено около 30 млн доз вакцины на общую сумму 57 млрд рублей.

Как отмечает «Ъ», около 82% от этой суммы заработали структуры компании «Фармстандарт» Виктора Харитонина. Производитель ввел в обращение почти 60% вакцины, получив около 33,2 млрд рублей, подсчитало издание на основе данных реестра Росздравнадзора. Еще по 11% оказались у двух других структур, подконтрольных миллиардеру. В частности, «Лекко» вывела в оборот вакцины на 6,1 млрд рублей, «Генериум» – на 6,5 млрд рублей.

«Биокад», который находится в поле интересов «Фармстандарта», выпустил «Спутник V» на 2,2 млрд рублей или 3,8% от общего объема доз, находящихся в обороте.

Помимо этого, компания «Биннофарм», фармацевтический актив АФК «Система», произвела около 14% вакцины на 7,8 млрд рублей.

Также центр имени Гамалеи самостоятельно выпустил еще 2,2% вакцины на 1,3 миллиарда.

Объем выпуска еще одной вакцины против Covid-19 – «КовиВак» – за первую половину этого года составил 1 млн доз стоимостью около 433 млн рублей, такие данные привел разработчик препарата Центр имени Чумакова. Этот препарат пока выпускается самим разработчиком. Производственный партнер Центра им. Чумакова «Нанолек» Виктора Христенко к выпуску «КовиВака» еще не приступил.

Новосибирский центр «Вектор» Роспотребнадзора, согласно подсчетам газеты, самостоятельно выпустил около 12 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона». В июле производство препарата началось на мощностях «Герофарма» Петра Родионова в подмосковном Серпухове.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ходе проверки производств вакцины «Спутник V» нашла недочеты на одной из площадок – ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА». В Минпромторге РФ меж тем заявили, что предприятие уже устраняет недочеты, и заверили, что тройной контроль перед отправкой вакцины не пропускает на рынок некачественный препарат.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.08.21

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