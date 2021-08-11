Депутаты предложили поднять МРОТ до 20 тысяч рублей

Думские депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов подготовили законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тыс. рублей. Пакет документов будет внесен в Госдуму 11 августа.

Глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов поделился инициативой в своем Telegram-канале.

Авторы законопроекта предложили взять деньги для выплат в Фонде национального благосостояния. Изменение размера МРОТ должно помочь в борьбе с бедностью и коррупцией, говорится в пояснительной записке.

Повысить МРОТ предложено с 1 января 2022 года.

Депутат Адальби Шхагошев назвал инициативу нереалистичной в связи с объемами трат из бюджета.

«Хочется верить, что эта инициатива связана с выборами. Исходя из названных сумм, которые потребуются на ее реализацию, мне кажется, что это нереалистично», – сказал он «Известиям».

Как сообщал «Новый День», в начале июля стал известен размер МРОТ на 2022 год. Минтруда предложил поднять его до 13 617 рублей, то есть на 6,4%.

Москва, Наталья Рязанова

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