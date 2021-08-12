Каждый третий россиянин готов потерять в зарплате ради удаленной работы

Каждый третий из опрошенных россиян (33%) согласен получать меньшую зарплату, если будет работать удаленно. Еще 40% не согласились поступиться заработком ради того, чтобы не ходить в офис.

27% затруднились с ответом, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

Средний размер уступки в заработке ради удаленки составил 10%. При этом, лишиться конкретно такой части зарплаты готовы 9% опрошенных, согласных на финансовые уступки. 17% согласились бы на снижение на 5%, 3% респондентов – на 20%. По 2% опрошенных готовы лишиться 15% и 25% зарплаты.

По данным опроса, 48% респондентов готовы лишиться части заработка, чтобы работать дома. В среднем они согласны получать на 9% меньше.

Опрос проведен среди 1500 человек, желающих работать удаленно и чья профессия дает такой шанс.

Как сообщал «Новый День», 82% россиян готовы сменить город проживания ради большего заработка и считают высокой зарплату в 120-130 тыс. рублей в месяц.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.08.21

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