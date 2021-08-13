ФАС: «Магнит» препятствует проведению антикартельной проверки

Торговая сеть «Магнит» (АО «Тандер») препятствует проведению объявленной ранее сегодня антикартельной проверки Федеральной антимонопольной службой России, говорится в сообщении ведомства в Telegram. В ФАС пообещали привлечь должностных лиц компании к административной ответственности.

«Охрана бизнес-центра незаконно преграждает проход сотрудников ФАС в здание, утверждая, что сотрудников «Магнита» нет на рабочих местах в здании. Должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности», – сообщили в ведомстве. К сообщению прикреплено видео из бизнес-центра. Где оно было снято, не уточняется.

В ФАС подчеркнули, что «у сотрудников службы есть право на беспрепятственный доступ в помещение, осмотр, получение документов и объяснений».

Ранее ведомство сообщило, что начало внеплановые проверки крупнейших торговых сетей в связи с возможным сговором по росту и поддержанию цен на социально значимые товары. Поводом стали обращения граждан, отметили в ФАС.

Проверки затронули Х5 Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), ООО «Лента» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит»). ФАС произведет оценку ценообразования, а также изучит причины возможного необоснованного повышения стоимости продуктов. В случае выявления нарушений закона о защите конкуренции будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.08.21

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